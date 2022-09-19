София, , 11:56 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило выделение единовременной материальной помощи жителям пострадавшим от сильнейшего наводнения районов Пловдивской области на юге страны. Об этом 19 сентября сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, сумма соответствующих выплат составит 375 левов ($220) на семью. Предполагается, что в ближайшее время эти деньги получат 378 семей. Необходимые средства будут предоставлены из государственного и местного бюджетов.

Кроме того, областная госадминистрация объявила о предоставлении гражданам, лишившихся жилья, в общей сложности 22 жилых автомобильных трейлеров.

Напомним, в результате самого масштабного в новейшей истории региона наводнения 1–3 сентября нынешнего года было затоплено и разрушено тысячи домов.

Сообщается о десятках погибших и пропавших без вести лицах.