София, 19 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило выделение единовременной материальной помощи жителям пострадавшим от сильнейшего наводнения районов Пловдивской области на юге страны. Об этом 19 сентября сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, сумма соответствующих выплат составит 375 левов ($220) на семью. Предполагается, что в ближайшее время эти деньги получат 378 семей. Необходимые средства будут предоставлены из государственного и местного бюджетов.

Кроме того, областная госадминистрация объявила о предоставлении гражданам, лишившихся жилья, в общей сложности 22 жилых автомобильных трейлеров.

Напомним, в результате самого масштабного в новейшей истории региона наводнения 1–3 сентября нынешнего года было затоплено и разрушено тысячи домов.

Сообщается о десятках погибших и пропавших без вести лицах.