Омск, , 11:55 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 21-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

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По данным ведомства, тело 21-летнего омича нашли в подъезде дома на улице Энтузиастов. Подозреваемый задержан. Им оказался 29-летний ранее судимый житель соседнего дома.

По версии следствия, поздно ночью 17 сентября омич и его друг увидели на улице плачущую женщину. Они заступились за женщину перед её супругом. В ходе конфликта супруг омички ударил потерпевшего ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

С места преступления изъяты нож и другие предметы. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу об убийстве трёх студенток из Башкирии. Материалы переданы в суд.

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