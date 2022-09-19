Якутск, 19 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В ряде населённых пунктов Якутии уже установилась зимняя погода. Перый снег выпал в населённых пунктах Мирнинского, Верхоянского, Усть-Майского, Горного, Нерюнгринского, Томпонского, Хангаласского и Ленского районов, сообщило ЯСИА.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Самый сильный снегопад прошёл в Нерюнгринском районе. В Удачный Мирнинского района снег лёг, и город выглядит по-зимнему.

Минусовые температуры ночью фиксируются почти на всей территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в арктических районах региона отопительные сезон стартовал ещё в августе, на остальной территории — в начале сентября.