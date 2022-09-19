Берлин, 19 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Россия и Германия вряд ли вернутся к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы. В этом нет вины российской стороны, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в опубликованном 19 сентября интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По словам дипломата, сегодня западные контрагенты России зачастую жертвуют экономической целесообразностью в угоду политической конъюнктуре. Россия выполняет свои обязательства, не отказывается от сотрудничества, но и не навязывает никому свой природный газ.

«Возможность возврата к прежнему уровню сотрудничества в ближайшие годы представляется сомнительной. Не по нашей вине», — сказал Нечаев в ответ на соответствующий вопрос.

Посол добавил, что Германии в краткосрочной перспективе будет сложно полностью отказаться от российского газа. Об этом говорят местные эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, Нечаев связал скачкообразный рост цен на газ в Европе с антироссийскими санкциями и отказом от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

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