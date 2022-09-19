Гулькевичский район, Краснодарский край, 19 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае водитель «ГАЗели» сбил насмерть 16 кабанов и скрылся. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МВД России 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился на трассе М-29 в Гулькевичском районе. После случившегося мужчина скрылся с места происшествия. Оперативно был вычислен автомобиль «ГАЗель», за рулём которого в момент ДТП житель Краснодара.

По словам мужчины, животные оказались на дороге внезапно, и он не успел затормозить. Убрать с проезжей части водитель их не смог по религиозным соображениям.

В настоящий момент по факту ДТП ведётся проверка.