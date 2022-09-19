Барнаул, 19 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Алтайский край, который по итогам 2021 года занял четвёртое место по намолоту зерновых в рейтинге регионов России, вновь рассчитывает получить богатый урожай. Как сообщил 19 сентября председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии алтайского парламента Сергей Серов, в регионе уже убрано 80% зерновых культур, что составило более 4 млн. 500 тыс. тонн.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

«Барьер в 5 млн тонн мы, безусловно, возьмем. Начали также молотить такие стратегические культуры как подсолнечник и гречиху», — отметил парламентарий, его слова приводит телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

По словам председателя комитета, основную сложность сейчас составляет недостаточно высокая закупочная цена на зерновые.

«Ситуация обусловлена тем, что остановлен экспорт. Главным оператором выступает Турция, что было определено в результате «зерновой сделки» <на территории б. УССР>. Турция сегодня дает 350 долларов за тонну. Проблему составляет большое расстояние, которое должно преодолеть наше зерно. Также нужно заплатить пошлину в размере 140 долларов. В итоге цена складывается порядка 10-12 тыс. руб», — пояснил он.

«Уверен, что мы переживем этот период, потому что другие страны тоже хотят кушать и ситуация разрешится в нашу пользу», — заверил Сергей Серов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о затишье на зерновом рынке края сообщил глава нового крупного объединения края «Агросоюз» Александр Чеботаев. По его словам, даже урожай 2021 года остался до конца нераспроданным. Напомним, в сентябре 2021 года зерно торговалось по цене 16 тысяч рублей за тонну.

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