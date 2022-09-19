Нью-Йорк, США, , 11:54 — REGNUM Экономисты оценивают вероятность рецессии в еврозоне в ближайший год в 80%, сообщает американское агентство Bloomberg.

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Ранее данная вероятность оценивалась специалистами в 60%.

По оценке экономистов, инфляция в еврозоне в последние три месяца 2022 года достигнет 9,6%. При этом возвращение роста цен к прежнему уровню в 2% раньше 2024 года не будет полагают эксперты.

Также ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может поднять ключевые ставки на 75 базисных пунктов.