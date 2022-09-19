Курск, , 11:54 — REGNUM Около 400 частных домов повреждены в результате урагана в Курской области 18 сентября, об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Смирнов.

Последствия урагана в Курске Комитет городского хозяйства города Курска

По его данным, основной удар стихии пришёлся на Льговский и Кореневский район, а также Курск. Так, в Льговском районе частичные разрушения получили 220 домов, в Кореневском повреждена школа, детский сад и здание библиотеки, приводит информацию вице-губернатора «Друг для друга».

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер 18 сентября обрушился на Курскую область. Погибли два человека, в том числе подросток. Без света остались десятки населённых пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске ураган повалил более 30 деревьев и разбил 20 машин

Читайте развитие сюжета: Более 9 тыс. жителей Курской области остаются без света после урагана