Курск, 19 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Около 400 частных домов повреждены в результате урагана в Курской области 18 сентября, об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Смирнов.

Комитет городского хозяйства города Курска Последствия урагана в Курске

По его данным, основной удар стихии пришёлся на Льговский и Кореневский район, а также Курск. Так, в Льговском районе частичные разрушения получили 220 домов, в Кореневском повреждена школа, детский сад и здание библиотеки, приводит информацию вице-губернатора «Друг для друга».

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер 18 сентября обрушился на Курскую область. Погибли два человека, в том числе подросток. Без света остались десятки населённых пунктов.