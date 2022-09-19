Пекин, 19 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Китай не потерпит никаких действий, направленных на раскол страны. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин 19 сентября в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Она подчеркнула, что в мире есть только один Китай, и Тайвань — его часть. Правительство КНР — единственное в стране легитимное правительство. Китай готов сделать всё в стремлении к мирному воссоединению.

«В то же время мы не потерпим никаких действий, направленных на раскол страны, сохраняем за собой право принять все необходимые меры», — подчеркнула Мао Нин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пообещал помощь Тайваню в случае атаки со стороны Китая. Пекин в ответ на это выразил острое недовольство и решительный протест, США сделано строгое представление.

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