Москва, , 11:52 — REGNUM Правительство России расширит расходы на социальную инфраструктуру в центрах экономического роста на Дальнем Востоке. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство уделяет особое внимание социальной сфере, в том числе в центрах экономического роста Дальневосточного федерального округа. Президент подчёркивал, что важно предложить комплексный, системный подход к повышению качества жизни людей на этих территориях», — заявил Мишустин.

«Сегодня, чтобы ускорить развитие семи дальневосточных субъектов РФ, направим в текущем году около 1 млрд 300 млн рублей. Средства пойдут на строительство жилых домов креативного кластера для IT-специалистов, школы, детского садика, благоустройство городского центра Петропавловско-Камчатского и приобретение десятков автобусов и троллейбусов», — указал он.

По его словам, по поручению главы государства будут также выделены средства на возведение нового центра досуга в якутском селе Бясь Кюель, пострадавшему от лесных пожаров.

«Дополнительное будет предусмотрено около 300 млн рублей. Эти ресурсы помогут создать благоприятную среду для жителей городов и других населённых пунктов макрорегиона. Сделать поездки и места для прогулок и отдыха более комфортными», — добавил Мишустин.