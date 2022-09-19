Таллин, 19 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Шенгенская виза

С понедельника, 19 сентября 2022 года, вступили в силу ограничения на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для граждан России. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас местному радио Vikerraadio.

«По существу это означает, что российские туристы сюда больше не допускаются», — подчеркнула она.

Каллас выразила сожаление тем фактом, что к полному режиму «отмены российских туристов» не присоединилась Финляндия, которой теперь придется пережить наплыв россиян: «Разумеется, это вызовет повышение нагрузки на власти Финляндии. Мы хотели бы, чтобы Финляндия присоединилась к нам, но в настоящее время этого не сделано».

«Мы продолжим совместную работу по поиску единого европейского решения» — подчеркнула премьер Эстонии стремление создать вокруг России на западном направлении «пояс отчуждения».