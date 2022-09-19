Пекин, 19 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Команда китайских ученых зашифровала 10 цифровых изображений фресок Дуньхуана в 210 000 нитей ДНК с помощью нуклеотидных последовательностей в zip-файле размером 6,8 МБ, и они могут быть точно восстановлены из сильно поврежденного образца, который обрабатывался при 70 градусах Цельсия в течение 70 дней, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

ДНК

В городе Дуньхуан на северо-западе китайской провинции Ганьсу находятся гроты Могао, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которых хранится обширная коллекция буддийских произведений искусства, в том числе около 45 000 квадратных метров фресок. Хранение данных в ДНК — это быстро развивающаяся технология благодаря своей высокой плотности, длительному сроку службы и низким затратам на техническое обслуживание. Однако ошибки, которые часто возникают в результате кодирования in vitro, остаются серьезной технической проблемой для этой технологии.

Команда исследователей под руководством Юань Инцзиня из Тяньцзиньского университета разработала алгоритм сборки нитей de novo, который позволяет кураторам росписей точно извлекать данные из растворов ДНК, сохраненных при температуре 9,4 градуса Цельсия без какой-либо защиты в течение примерно 20 000 лет.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Nature Communications, они установили избыточность нитей на уровне 7,8%, что обеспечивает надежное восстановление данных, когда декодер получает более 95% нитей.

Ранее команда Юаня разработала искусственную хромосому дрожжей, которая кодирует две картинки и видеоклип, а результаты исследования были опубликованы в National Science Review в 2021 году. По словам исследователей, последний прорыв делает ДНК одним из самых надежных носителей памяти, который может помочь защитить и передать культурное наследие.