Черкесск, , 11:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продают имущество ООО «Меркурий-3». Крупная компания, производящая мясо, признана банкротом, в том числе и из-за долгов предприятия кредитной организации «Московский индустриальный банк».

Свиньи Maqi

В описании аукционного лота информируется, что к продаже выставлены три корпуса откорма, три недостроенных корпуса доращивания, два корпуса супоросных свиноматок, маточник, родильное отделение, административно-бытовой корпус, ангары для хранения зерна и комбикорма, зерносклад и другая недвижимость. Начальная цена лота составляет 23,7 млн рублей. Торги назначены на 26 октября, пишет РБК.

Напомним, известная на Северном Кавказе компания «Меркурий-3» была создана в 2007 году, она производила мясо и продукцию из него, которые пользовались популярностью у покупателей, в том числе из-за хорошего качества.