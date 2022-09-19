Ярославль, , 11:54 — REGNUM Росприроднадзор устанавливает виновника свалки токсичных отходов в районе посёлка Ивняки Ярославской области. Об этом в телеграм-канале рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова.

Свалка токсичных отходов под Ярославлем Светлана Радионова

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под Ярославлем неподалёку от Юго-Западной окружной дороги обнаружили свалку токсичных отходов: бочки с нефтепродуктами, строительные и бытовые отходы, пластик, стекло, ёмкости с содержанием калия сернокислого кислого, изооктана и трихлорметана. Как считают общественники, на этом месте когда-то могло быть хранилище горюче-смазочных материалов либо ведомственная заправка. Росприроднадзор начал проверку. Специалисты ведомства подготовили обращение в Следственный комитет при прокуратуре РФ.

«Виновный в загрязнении устанавливается — мы уже подготовили соответствующее обращение в прокуратуру РФ. Пока известно, что правообладателем участка числится ООО «Альянс». Однако компания прекратила свою деятельность ещё в 2017 году. Держим ситуацию на контроле», — уточнила Светлана Радионова.

Специалисты отобрали пробы почвы и отходов. Общая площадь загрязнения составила больше четырёх тысяч квадратных метров. По результатам исследований сможем сделать выводы о степени загрязнения природы и точном составе химикатов.

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