Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбурге местная жительница судилась с турператором. За несостоявшийся отдых она добилась взыскания свыше 300 тыс. рублей, сообщили 19 сентября в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Суд Cleper.ru

Женщина потребовала расторжения договора с туроператором, взыскания денежной суммы, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. Договор стоимостью 305 300 рублей был заключен в феврале 2022 года. Оренбурженка намеревалась отдохнуть в Доминикане. Однако вскоре туристку уведомили о невозможности исполнения договора из-за сложившейся политической обстановки в стране и мире. Поскольку требование о возврате денежной суммы ответчиком добровольно не удовлетворено, истица обратилась в суд. После подачи иска в суд ответчик произвел возврат 295 296 рублей.

Суд вынес решение о расторжении договора. С туроператора пользу жительницы Оренбурга взыскана уплаченная по договору денежная сумма в размере 305 300 рублей, неустойка за нарушение срока удовлетворения требования потребителя в размере 50 тыс. рублей, компенсация морального вреда в размере 2 тыс. рублей. Кроме того, ответчик оштрафован на 50 тыс. рублей.

Решение суда в части взыскания в пользу истицы 295 296 рублей, уплаченных по договору, исполнению не подлежит, поскольку ответчик добровольно выплатил эту сумму. Также с ответчика взысканы расходы по уплате госпошлины. Постановление суда не вступило в законную силу.