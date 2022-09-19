Рига, , 11:48 — REGNUM

Запас дров Юлия Безуглова © ИА REGNUM

Государственная полиция Латвии обратилась к согражданам с предупреждением о широком распространении мошенничества в сфере продажи дров и древесных гранул населению.

Как сообщил латвийский портал bb. lv, в полицию поступили заявления о 44 случаях мошенничества при сделках по покупке дров, гранул и брикетов.

Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не переводить деньги до получения товара, если они заранее не уверены в безопасности операции.