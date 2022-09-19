Калининград, , 11:48 — REGNUM С 20 по 25 сентября 2022 года в Калининграде в Дворце спорта для детей и юношества «Юность» пройдёт финал III Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд. За звание лучших из лучших будут бороться физкультурники в возрасте от 9 до 69 лет. Фестиваль пройдет благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

В состав каждой команды входят четыре человека: один ребёнок, его родители, а также один старший член семьи (бабушка или дедушка). Таким образом семейный Фестиваль ГТО позволит охватить следующие возрастные группы: ребенок (девочка или мальчик): 9−10 лет (II ступень комплекса ГТО); мать и отец: 25−49 лет (VI, VII и VIII ступени комплекса ГТО); бабушка или дедушка: 50−69 лет (IX и X ступени комплекса ГТО).

За путёвку в финал на отборочных этапах муниципального и регионального уровней боролись свыше 11 000 человек, что составило порядка 2 750 семей из более чем 60 регионов России. В финале Фестиваля примут участие 188 спортсменов — 47 семей из 47 регионов страны, успешно прошедшие предварительные отборы. Организатором Фестиваля является Министерство спорта Российской Федерации.

«Регулярные занятия физкультурой и спортом — верный путь к активному долголетию, источнику жизненной энергии и семейному благополучию. Спортивные родители мотивируют своих детей к правильному образу жизни. Ведь спорт объединяет, вдохновляет, дает силы двигаться вперед! Физкультура и спорт с каждым годом набирают все большую популярность, и мы рады тому количеству семей, которые решились принять участие в отборочных этапах всероссийского мероприятия. Фестиваль ГТО объединяет детей и родителей всех возрастов, чтобы напомнить, как важно проводить время вместе. Очень важно, чтобы все семьи были здоровы, ведь здоровье — это главная победа», — отмечает министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был возрождён в целях оздоровления нации в совершенно новом формате 24 марта 2014 года по инициативе физкультурно-спортивной общественности Указом президента России Владимира Путина. Сегодня в России работают 2 651 центров тестирования ГТО и в каждом из них любой гражданин может протестировать свои силу, ловкость и скорость абсолютно бесплатно. Благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» по всей стране открыто более 1500 спортивных площадок ГТО.

За восемь лет существования современного комплекса ГТО к физкультурно-спортивному движению присоединилось более 18 млн человек. К выполнению нормативов приступили более 10,8 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,2 млн человек.

В Красноярском крае уделяют большое внимание развитию комплекса ГТО. Регулярно проходят спортивные акции, например, «Значкист ГТО», «Выпускник в ГТО» и другие. В Красноярском крае работают 64 центра тестирования ГТО в 61 муниципальном образовании. Более 180 тысяч человек присоединились к движению ГТО, приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО более 120 тысяч человек. Обладателями знаковотличия ГТО являются свыше 60 тысяч жителей края. На территории региона регулярно проходят фестивали ГТО среди школьников, студентов, семейных команд, трудовых коллективов и взрослого населения края.

Красноярский край на фестивале ГТО будет представлять семья Аксёновых из города Зеленогорска — Аксенов Алексей Валериевич (папа), Аксенова Ксения Юрьевна (мама), Аксенова Варвара Алексеевна (дочь), Мирошниченко Светлана Николаевна (бабушка). Семья является призером муниципального этапа и победителем краевого фестиваля ГТО среди семейных команд и много лет активно занимается физической культурой. Бабушка Светлана Николаевна раньше бегала вечерами и брала с собой дочь Ксению. Повзрослев, Ксения не смогла жить без движения. Сначала занималась фитнесом, бегала вечерами, а в последние два года занимается лыжным спортом, катается на беговых лыжах. Имеет золотой знак отличия ГТО с 2021 года. Бабушка с 2006 года занимается пауэрлифтингом, является активным участником муниципальных и краевых соревнований. Папа Алексей Валериевич активно занимался спортом в детстве, попробовал разные виды и остановился на многоборье. Дочь Варя, смотря на таких спортивных членов своей семьи тоже увлеклась спортом и уже 2 года занимается в секции полиатлона. Имеет золотой знак ГТО с 2021 года.

«С нетерпением ждем фестиваля! Спорт дарит нам энергию, здоровье и хорошее настроение! В движении — жизнь! Ни минуты покоя!» — считают члены семьи Аксёновых.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре комплекс ГТО постоянно развивается, проводятся фестивали для всех возрастных групп населения. Это происходит параллельно с приёмом нормативов. Семья Дашкевич представляла Сургутский район в 2019 г. на окружном фестивале ГТО, на котором не получила ни одного призового места, что послужило толчком к росту и достижению спортивных личных рекордов. Затем уже в 2021 г. на окружном фестивале они в общекомандном зачете заняли третье место. И вот в 2022 г. выиграли путёвку на Всероссийский этап фестиваля.

Семья Дашкевич представляет поселок Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Состав: бабушка — Дашкевич Татьяна Владимировна, папа — Дашкевич Владимир Олегович, мама — Дашкевич Ольга Владимировна, дочь — Дашкевич Надежда Владимировна. Бабушка Татьяна Владимировна всю жизнь ведет активный образ жизни, любит спорт (занимается фитнесом, катается на лыжах), принимает участие в различных спортивных соревнованиях. Татьяна Владимировна награждена серебряным знаком отличия ВФСК «ГТО» в мае 2022 г. Владимир Олегович с детства занимается различными видами спорта (кикбоксинг, волейбол, лыжи, бег, гиревой спорт). Он является кандидатом в мастера спорта России по гиревому спорту, в 2018 г. награжден золотым знаком отличия ВФСК «ГТО». Спорт в жизни Ольги Владимировны появился относительно недавно. Пример близких, стремление к заботе о своём здоровье подтолкнули к занятиям фитнесом. Участие в семейных фестивалях ГТО в 2019, 2021гг. подстегнуло спортивный азарт и стремление к получению результата. Дочь Надежда с детства занималась художественной гимнастикой, позже перешла в секцию тхэквондо, в которой занимается и сегодня имеет 5 гып (сине-зеленый пояс). В 2019 г. получила золотой знак отличия ВФСК ГТО. Помимо спорта отлично учится в школе и играет на фортепиано, любит петь.

«Приобщаем детей к занятиям физкультурой личным примером! Всё возможно, надо только постараться!», — отмечают Ольга и Владимир Дашкевич.

В Новосибирской области во всех муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования комплекса ГТО. Всего в области 40 центров. В год проводится более 430 мероприятий по выполнению нормативов ГТО, 5 фестивалей, в которых приняло участие более 28 тыс. человек.

К движению ГТО в области присоединилось 221 900 человек, на знаки отличия нормативы выполнили 51 251 человек, из них на золотой знак — 20 485 человек, на серебрряный — 18 097 человек, на бронзовый — 12 669 человек.

На фестивале Новосибирскую область будет представлять семья Кравченко: дочь — Кравченко Анна Евгеньевна; мама — Долгоульская Виктория Анатольевна; папа — Кравченко Евгений Владимирович; бабушка — Кравченко Надежда Михайловна.

«Спорт в нашей семье занимает большую часть жизни. Вместе ходим на тренировки, летом совершаем совместные прогулки на велосипедах, зимой выезжаем в зеленую зону покататься на лыжах, а недавно благодаря ГТО стали посещать бассейн», — рассказала Виктория Долгоульская.

Дочь Кравченко Анна учится в 4 классе. Спортом стала заниматься совсем недавно (с весны 2021 года), а вот вокалом увлекается с 6 лет, и с большим интересом посещает занятия фольклорного отделения детской школы искусств Каргатского района. Мама Долгоульская Виктория спортом стала заниматься с 2008 года, вдохновилась от мужа борьбой на руках, является призером чемпионатов Новосибирской области, СФО, чемпионатов Сибири и Дальнего востока, также участвовала на чемпионате России. Папа Кравченко Евгений стал заниматься спортом с 1988 года, занимался различными видами спорта, такими как; стрельба, легкая атлетика, шахматы, шашки (чемпион района 1991 среди взрослого населения), тяжелая атлетика, но основой стала борьба на руках, которой занимается по сегодняшний день. Достижения; многократный чемпион и призер чемпионатов (Новосибирской области, Сибири и Дальнего востока, СФО, России). Бабушка Кравченко Надежда Михайловна стала заниматься спортом с весны 2021 года, за это время стала пятикратной победительницей Областных Фестивалей ВФСК ГТО (в командных и личных первенствах).

Проведение спортивных мероприятий и соревнований, направленных на популяризацию спортивного образа жизни и привлечение как можно большего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Подробности о том, как спорт оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и как поддерживать себя в спортивной форме, можно узнать на порталеобъясняем.рф.