Москва, , 11:48 — REGNUM Сокращение в РФ сроков оплаты социально значимых продуктов действительно может уменьшить их себестоимость для поставщиков (в том числе производителей) в связи с сокращением потребностей в кредитовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил и. о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков ВШЭ Олег Москвитин. Так он прокомментировал инициативу, поступившую в ФАС РФ, авторы которой предлагают изменить сроки, в которые ретейлеры должны оплачивать поставщикам социально значимые продукты.

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«Предлагаемая мера выглядит достаточно простой и оперативной — достаточно изменить законодательство, но, к сожалению, она вряд ли позволит в полной мере защитить интересы потребителей. Сокращение сроков оплаты социально значимых продуктов действительно может уменьшить их себестоимость для поставщиков (в том числе производителей) в связи с сокращением потребностей в кредитовании. Но одновременно из-за того же фактора временной стоимости денег это снизит прибыль торговых сетей, — сказал Москвитин. — Деньги, которые они могут отдать поставщикам условно послезавтра, всегда дешевле денег, которые придется отдавать сегодня или завтра. В такой ситуации сети, как любой бизнес, будут искать пути восполнения «выпавших» доходов и возмещения расходов на собственное возможное кредитование. Это обычная логика без чего-либо негативного».

Соответственно, как полагает Москвитин, крупные сети будут договариваться с поставщиками о снижении стоимости поставки товаров, что вряд ли повлечет сохранение качества продукции (экономия за счет изменения ингредиентов, качества упаковки и т.п.) или ассортимента (возможен отказ от некоторых экономически невыгодных в новых условиях сетям товарных позиций).

«То есть снижение цены может провоцировать уменьшение качества и ассортимента продуктов, что благом не является. Или же (или в дополнение к этому) сети будут пытаться восполнить свои доходы за счет продукции, цены на которую государство не сдерживает, что также не в интересах потребителей», — сказал Москвитин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что причины роста цен в РФ на потребительские товары заключаются в том, что страна годами встраивалась в международные цепочки товародвижения.

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