Энергодар, Бывш. УССР, , 11:47 — REGNUM В данный момент киевские нацисты осуществляют удары в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом 19 сентября сообщил глава администрации города Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

«Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости. Вот буквально во время прямого эфира опять пришла информация, что начался обстрел береговой зоны», — сказал он.

Также Волга уточнил, что ВСУ обстреливают территорию в непосредственной близости тепловой электростанции города, от которой Запорожская АЭС находится на расстоянии одного километра.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская атомная электростанция после проведения ремонта вновь подключена к энергосети б. УССР.