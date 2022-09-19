Сеул, , 11:48 — REGNUM Цены на электричество и газ в Южной Корее могут вырасти больше, чем изначально ожидали потребители. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве отметили, что государственная компания Korea Electric Power Corporation страдает от резкого роста мировых цен на энергоносители. В связи с этим правительство намерено скорректировать удельную стоимость коммунальных услуг в четвертом квартале.

Напомним, в конце июня министерство внесло правки, позволяющие увеличить размер сырьевого сбора на 5 вон (~$0,0036) за киловатт-час. В связи с этим, начиная с июля, расходы домохозяйств на электроэнергию в среднем увеличились на 1,5 тыс. вон (~$1,08).

Предполагается, что цены на газ, которые повышались в мае и июле, также могут вырасти.