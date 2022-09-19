Челябинск, 19 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Челябинской области продолжается уменьшение количества безработных. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

На 14 сентября из было 16 013 человек. При этом на 1 сентября такой статус имели 16 315 южноуральцев.

Уровень безработицы составил 0,86% (на 1 сентября он был 0,88%). А количество вакансий выросло до 37 030 с 36 544.