Рига, 19 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум.

cosmix Евро

В сложные экономические времена почти 40% жителей Латвии не имеют возможности откладывать деньги для создания «подушки безопасности» либо их сбережения очень малы — менее 200 евро.

Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews со ссылкой на результаты опроса банка Citadele. Для сравнения, в Литве и Эстонии сбережения делаются чаще и в большем размере.

В Латвии без сбережений чаще всего остаются женщины в возрасте от 30 до 39 лет, не состоящие в браке и имеющие одного ребенка. Среди регионов меньше всего откладывают жители Латгалии (восток страны), а среди профессий — те, кто работает в сфере услуг или торговли.