Пенза, 19 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. На необходимость строгого контроля добычи природных ресурсов и обеспечение регулярных контрольно-надзорных мероприятий в отношении недропользователей указал глава Пензенской области Олег Мельниченко. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Выползов ИА REGNUM Бесконтрольная добыча песка

Список поставленных на государственный баланс месторождений в 2022 году дополнился участками в Пачелмском и в Бессоновском районах. В ближайшее время планируется постановка на учет объектов с песчаными запасами в Белинском и в Башмаковском районах.

Всего за последние два года в соответствующий перечень вошли 20 участков. На их пользование выдали 98 лицензий, из них 75 — на разработку недр, включающих строительный песок. Лицензии выданы всем районам, за исключением Иссинского и Малосердобинского.

Общее количество запасов строительного песка в Пензенской области составляет 10,6 млн куб. метров. Данные объемы позволяют воспроизводить минерально-сырьевую базу более, чем в 5 раз от общей среднегодовой добычи.

Губернатор Пензенской области поручил обеспечить доступ к недрам для местных строительных и дорожных организаций.

«Если ресурсы доступны, то и стоимость работ намного меньше, чем когда мы вынуждены их возить или закупать», — сказал он.

Напоминаем, в Пензенской области в 2021 году выявили более 1,5 тыс. нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды. К дисциплинарной ответственности привлекли 386 человек, еще 94 — к административной. В суды направлены 343 иска, принесено 39 протестов, 53 человека получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

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