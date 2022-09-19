Хабаровск, 19 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. С 1 сентября в школы Хабаровского края более 350 молодых учителей.

Светлана Шаповалова Учитель

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«130 из молодых педагогов будут трудиться в отдаленных территориях, в том числе в Тугуро-Чумиканском, имени Полины Осипенко, Ульчском и Охотском районах. Среди тех, кто впервые трудоустроился в школу в этом году, есть и представители педагогических династий. Привлечению молодых специалистов в отрасль способствует сформированная система мер социальной поддержки», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в системе образования Пензенской области укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98,6%.