* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:45 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали новое видео из афганской провинции Панджшер, в котором заявляют, что трупы бойцов сопротивления ещё не закопаны и распространяют зловоние. На этом видео радикалы указывают, что были расстреляны шесть из 15 пленников. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Видео снято на склоне горы, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) радостно показывают трупы друг другу и один из радикалов, указывая на несколько тел, говорит, что трое из погибших — братья.

«Они очень плохо пахнут и это меня мутит. Они лежат здесь. Над ними стоят моджахеды», — говорит другой талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Один из членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) радостно добавляет, что из 15 пленников шестеро убиты. На кадрах видны погибшие в гражданской одежде со связанными глазами и руками.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили информацию о времени и месте записи этого видео.

В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали множество видеозаписей расстрела пленных в Панджшере. Эти видео были опубликованы неофициальными аккаунтами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях.

После публикации фотографий расстрелянных членов сопротивления ряд правозащитных организаций, в том числе ООН, выразили обеспокоенность серьёзными нарушениями прав человека.

После широкой критики «военных преступлений» в Панджшере министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступило с заявлением, в котором говорится, что расследование видео, опубликованных в социальных сетях , продолжается. По словам представителя министерства, если будет доказано, что видеозаписи являются подлинными и имеют отношение к провинции Панджшер, виновные в расстреле заключённых «будут арестованы и преданы суду».

Ранее Халид Амири, один из командиров Фронта сопротивления Афганистана, заявил, что цель публикации этих видеороликов — попытка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отомстить за поражение в боях с фронтом.

Публикация видеороликов, на которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливают заключённых в Панджшере, вызвала широкую реакцию. Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» назвала эти действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военным преступлением, а UNAMA заявила, что ведёт расследование.