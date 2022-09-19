Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Отказ ряда оппозиционных партий Грузии участвовать в разработке реформ является не просто деструкцией, а попыткой навредить евроинтеграции. Об этом 18 сентября заявил на телеканале «Имеди» депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

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«Когда ты в оппозиции и якобы болеешь за европеизацию, а одно из главных предусловий европеизации — деполяризация, но в то же время ты отмежевываешься от процесса и оставляешь работать в этом процессе только власть, то это, безусловно, вредительство», — сказал депутат.

Он обвинил оппозицию в преднамеренном желании навредить процессу сближения Грузии с Евросоюзом.

Стоит отметить, что в июле при парламенте Грузии были созданы рабочие группы по проведению реформ в рамках выполнения 12 условий получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. Партии «Единое национальное движение», «Стратегия Строителя» и «Лело» отказались в этом участвовать и подготовили свои законопроекты, которые собираются выдвигать на рассмотрение парламента.

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