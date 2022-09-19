Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции (СВО), получившие легкие ранения, после лечения и восстановления здоровья возвращаются в Донбасс, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время общения с участниками регионального Гражданского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

По словам губернатора, участники спецоперации получают не только федеральные, но и региональные выплаты. Также за полученные ранения, в зависимости от их тяжести, участники СВО получают компенсации от 500 тыс. до 1,2 млн рублей. Помимо денег, региональные власти гарантировали предоставление рабочих мест после того, как военнослужащие оправятся от ранений, и оказание других вариантов социальной поддержки.

«Мы начали обзванивать первых раненых. Мы спрашивали, как помочь с трудоустройством. Девяносто процентов из них отметили, что они опять на той стороне. То есть они получили ранения, выздоровели, получили компенсацию и ушли воевать. То есть практически никто здесь не остался, говорят: «Не надо трудоустраивать, пока мы не закончим освобождение Донбасса — мы будем там», — рассказал Дрозденко.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти увеличили до 300 тыс. рублей единовременную выплату добровольцам, заключившим контракты для прохождения воинской службы в именных артиллерийских дивизионах «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский».