Каир, , 11:53 — REGNUM Террористы группировки «Вилайет Синай» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является местным филиалом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убили одного из глав местного проправительственного ополчения. Об этом 19 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Армия Египта

По данным журналистов, погибшим является Хамид аль Ватт — шейх местного племени Тарабин, известного поддержкой армии Египта и борьбой с радикалами.

Отмечается, что под машиной шейха было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Предположительно, нападение стало местью за недавние операции армии Египта и ополчения, в результате которых были убиты десятки боевиков.