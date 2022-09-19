Москва, , 11:42 — REGNUM Правительство РФ расширяет перечень субсидируемых направлений, чтобы ускорить строительство и обновление предприятий по производству кормов для аквакультуры. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Расширяем перечень субсидируемых направлений, чтобы ускорить строительство и обновление предприятий по производству кормов для аквакультуры», — заявил Мишустин.

«Предприниматели, которые будут готовы вкладываться в такие объекты, смогут рассчитывать на компенсацию 20% своих затрат, что позволит в достаточно короткие сроки закрыть потребности рыбохозяйственного комплекса в необходимых кормах», — указал он.

По его словам, эти меры вместе с комплексом мер по поддержке модернизации селекционно-семеноводческих центров начнёт действовать с 2023 года.

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