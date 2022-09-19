Донецк, , 11:45 — REGNUM Гибель 427 мирных жителей, в том числе 21 ребёнка, зарегистрирована в Донецкой Народной Республике за 214 дней эскалации. Об этом сообщает 19 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Пострадавших от действий ВСУ — свыше 3,4 тыс. человек. Зафиксировано 66 случаев, когда гражданские лица подрывались на минах ПФМ-1 «Лепесток». В их числе — двое детей. Один из пострадавших от мины умер в больнице.

«Всего: 3431 в том числе детей — 220», — приводятся в телеграм-канале представительства данные о пострадавших.

За 214 дней эскалации зафиксирован 9651 факт ведения огня со стороны киевских силовиков, в 9320 случаях применялось тяжёлое вооружение. По территории ДНР было выпущено 72 252 боеприпаса различного калибра. Повреждены 7477 жилых домостроений и 1647 объектов гражданской инфраструктуры.

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