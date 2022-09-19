Таллин, 19 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Студенты

Осенью 2022 года к учебе в Нарвском колледже Тартуского университета (НКТУ) приступили 250 новых студентов. Об этом сообщило региональное издание «Нарвская газета».

По словам директора НКТУ Индрека Рейманда, принять в вуз такое количество учащихся позволило финансирование со стороны государства, особую роль в этом сыграло финансирование учебных мест для студентов из б. УССР.

Среди тех, кто начинает обучение в НКТУ по программе бакалавриата, — 48 граждан б. УССР, еще семеро будут учиться дистанционно в магистратуре Нарвского колледжа. Таким образом, каждый пятый первокурсник связан с б. УССР.

Подавляющее большинство будут учиться по программе «разработка инфотехнологических систем», несколько человек — по программам «молодежная работа» и «языки и многоязычие в школе».

При этом отмечается, что впервые за последние годы в нынешнем году в Нарвский колледж ТУ не поступили россияне — для них Эстония закрыла въезд.

Но те россияне, которые уже учатся в Нарвском колледже, получили возможность продлить на один год временный вид на жительство в Эстонии, чтобы закончить обучение. После этого они будут обязаны покинуть Эстонию и вернуться в Россию. По словам директора, студентов из России на данный момент в НКТУ насчитывается 50 человек.