Москва, , 11:39 — REGNUM Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам обсудили с министром финансов РФ Антоном Силуановым источники дополнительных доходов бюджета на 2023 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Duma.gov.ru

«Состоялось очень серьезное обсуждение вопроса о возможных дополнительных доходах бюджета. Мы услышали предложения Министерства финансов, в свою очередь члены комитета представили свои инициативы. Все предложения в высокой степени проработки и есть полное взаимопонимание с Минфином. Сегодняшнее обсуждение можно назвать одним из этапов подведения итогов совместной работы комитета с финансово-экономическим блоком правительства РФ», — сказал парламентарий.

По словам Макарова, итоги обсуждения будут рассмотрены российским правительством и, в случае принятия соответствующих решений, будут подготовлены необходимые изменения в законодательство.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании осенней сессии обратил внимание на то, что думский комитет по бюджету и налогам на протяжении лета вместе с правительством вел активную работу над проектом федерального бюджета на трехлетку.

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