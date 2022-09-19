Ярославль, 19 сентября 2022, 11:43 — REGNUM В Ярославле состоялась инаугурация губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Об этом сообщает правительство региона.
Торжественная церемония началась с оглашения результатов выборов и передачи Михаилу Евраеву губернаторской печати и должностного знака губернатора Ярославской области председателем избирательной комиссии региона Еленой Новик и председателем Ярославской областной думы Михаилом Боровицким. Затем Михаил Евраев принёс присягу губернатора.
Новоизбранного руководителя региона поздравил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.
Всего же в зале присутствовало около 350 приглашённых гостей. Напомним, выборы губернатора Ярославской области прошли с 9 по 11 сентября 2022 года, Михаил Евраев, одержавший на них победу, получил 82,31% голосов избирателей.