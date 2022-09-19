Ярославль, 19 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославле состоялась инаугурация губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Об этом сообщает правительство региона.

Правительство Ярославской области Михаил Евраев на инаугурации

Торжественная церемония началась с оглашения результатов выборов и передачи Михаилу Евраеву губернаторской печати и должностного знака губернатора Ярославской области председателем избирательной комиссии региона Еленой Новик и председателем Ярославской областной думы Михаилом Боровицким. Затем Михаил Евраев принёс присягу губернатора.

«Прежде всего, хочу поблагодарить жителей за поддержку той работы, которую мы ведем по развитию Ярославской области, президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, за оказанное мне доверие, федеральных коллег за поддержку нашего региона», — сказал Михаил Евраев.

Новоизбранного руководителя региона поздравил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

«Уважаемые жители Ярославской земли, уважаемые гости, уважаемый Михаил Яковлевич, ваше Высокопреосвященство, дорогие друзья. От имени и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поздравляю вас, Михаил Яковлевич, с победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора Ярославской области. Поддержка, которую вам оказали избиратели это одновременно и большой кредит доверия. И ваша личная ответственность за будущее области», — напутствовал полпред Евраева.

Всего же в зале присутствовало около 350 приглашённых гостей. Напомним, выборы губернатора Ярославской области прошли с 9 по 11 сентября 2022 года, Михаил Евраев, одержавший на них победу, получил 82,31% голосов избирателей.