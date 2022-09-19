Омск, 19 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Омской области тепло пришло в дома жителей девяти муниципальных районов. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В Калачинском, Крутинском, Любинском, Таврическом и Усть-Ишимском районах отопительный сезон стартовал на прошлой неделе. Ранее отопление запустили в Нижнеомском и Тевризском районах. С утра 19 сентября началось подключение к теплоснабжению социальных объектов и жилого фонда в Большеуковском и Называевском районах.

По словам министра энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко, общий показатель готовности теплоэнергетического хозяйства региона к предстоящей зиме составляет почти 100%.

Добавим, в 2022 году из резервного фонда правительства Омской области на оказание финансовой помощи теплоснабжающим организациям направлено более 253 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске отопительный сезон обещают начать после 20 сентября.

По информации Обь-иртышского УГМС, ночью 20 сентября в Омской области ожидается +8…+13 °С, днём столбики термометров поднимутся до +23…+28 °С. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, в отдельных районах туман. Днём без существенных осадков.