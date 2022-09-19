Париж, , 11:38 — REGNUM Жители Франции могут столкнуться с перебоями электричества зимой, если погода будет очень холодной. Об этом 19 сентября сообщила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон.

Электричество © ИА REGNUM

По её словам, французские власти не будут отключать в домохозяйствах газ в случае нехватки энергии, но возможны отключения электроэнергии.

В эфире телеканала France Info Варгон отметила, что в случае с электричеством власти применяют меры по сокращению потребления, однако не исключены точечные отключения на несколько часов в коммуне или квартале.

Она уточнила, что такой ход событий является исключительным, но не невозможным.