Париж, 19 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Жители Франции могут столкнуться с перебоями электричества зимой, если погода будет очень холодной. Об этом 19 сентября сообщила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон.

ИА REGNUM Электричество

По её словам, французские власти не будут отключать в домохозяйствах газ в случае нехватки энергии, но возможны отключения электроэнергии.

В эфире телеканала France Info Варгон отметила, что в случае с электричеством власти применяют меры по сокращению потребления, однако не исключены точечные отключения на несколько часов в коммуне или квартале.

Она уточнила, что такой ход событий является исключительным, но не невозможным.