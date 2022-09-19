Бузулук, Оренбургская область, 19 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области по вине подростка произошло ДТП, сообщили 19 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

УМВД по Оренбургской области Питбайк

Несовершеннолетний водитель питбайка на перекрёстке не уступил дорогу легковому автомобилю, который двигался по главной трассе. В результате произошло столкновение.

Подросток с травмами доставлен в больницу. По данным полиции, на момент ДТП школьник находился без мотошлема. Выяснилось, что ребёнок катался на питбайке без разрешения родителей.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Добавим, на территории Оренбуржья в августе зарегистрировано 21 ДТП с участием детей младше 16 лет. Двое погибли, 21 человек травмирован.