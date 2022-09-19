Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге второй месяц подряд фиксируется рост спроса на новые автомобили из салонов. Интерес покупателей обеспечивают китайские иномарки и отечественный бренд LADA.

LADA Sah68

Ассоциация «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группа компаний «Прагматика» установили, что количество сделок по покупке новых автомобилей в августе возросло на 11% по отношению к июлю 2022 года. Петербуржцы стали чаще рассматривать для покупки китайские марки и отечественные машины LADA.

«Впервые в этом году индекс контрактования новых машин в Петербурге растет два месяца подряд. В июле он увеличился на 18% по отношению к июню», — отметили эксперты.

Помимо китайских и российских автомобилей жители Петербурга также активно покупали машины брендов Hyundai, Mazda и Genesis. Однако по отношению к июлю спрос упал на Mitsubishi, Renault, BMW, коммерческие автомобили Ford, Skoda, Land Rover и Volkswagen.

«Рост индекса контрактования в августе предсказывался с учетом наличия ряда положительных факторов. У дилеров на складах есть достаточный объем автомобилей LADA, продажи которых стимулируются госпрограммой поддержки автокредитования», — заявил директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Отметим, что доля китайских машин на российском рынке значительной возросла. В Северо-Западном федеральном округе их доля выросла на 10% за последние три месяца по отношению к началу 2022 года.