Нью-Йорк, США, , 11:35 — REGNUM Страны Запада переключили всё внимание на ситуацию вокруг Киева, забыв о других проблемах развивающихся стран, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Un.org

«Стараниями западных коллег всё внимание переключилось на [Киев]. Это заметили и другие делегации, в первую очередь из числа развивающихся государств», — сказал он в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, у делегаций развивающихся стран возникают вопросы, почему их проблемы стали менее важными.

«Это всё очень правильные, справедливые и нелицеприятные для стран коллективного Запада вопросы, которые в очередной раз вскрывают их двойные стандарты», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заявления США и стран ЕС о том, что введённые ими санкции против России не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности.

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