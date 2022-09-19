Нью-Йорк, США, 19 сентября 2022, 11:35 — REGNUM Страны Запада переключили всё внимание на ситуацию вокруг Киева, забыв о других проблемах развивающихся стран, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, у делегаций развивающихся стран возникают вопросы, почему их проблемы стали менее важными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заявления США и стран ЕС о том, что введённые ими санкции против России не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности.
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