Луганск, 19 сентября 2022, 11:35 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 30 киевских боевиков. Об этом 19 сентября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что ВСУ за это же время потеряли четыре бронетранспортёра, два танка и семь единиц специальной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские нацисты снова обстреляли город Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР).