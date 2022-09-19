Москва, 19 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Срок окупаемости селекционно-семеноводческих центров сократится в два раза благодаря новым мерам правительства РФ. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«С учётом рисков санкционного давления мы предусмотрели дополнительные меры поддержки — подписано постановление, которое расширяет возможность получения отечественным агробизнесом субсидии сразу по нескольким направлениям», — заявил Мишустин.

«Увеличиваем с 20% до 50% размер возмещения расходов на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Этот шаг поможет почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов, привлечь больше инвесторов, повышая долю семян российского производства на внутреннем рынке», — продолжил он.