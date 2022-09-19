Берлин, 19 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет никакой информации о возможности встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом 19 сентября заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мне о таких планах неизвестно», — сказал в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Напомним, в 2022 году в G20 председательствует Индонезия. Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по различным вопросам. Он добавил, что много раз общался с президентом России по телефону.

По мнению канцлера Германии, такой прямой диалог крайне важен во время политического кризиса, ведь это шанс донести Москве позицию стран Запада.

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