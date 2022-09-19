Москва, , 11:34 — REGNUM За первые семь месяцев 2022 года производство электрического оборудования в Москве выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 19 сентября сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Столичные предприятия производят световые приборы, кабели, электродвигатели, генераторы, трансформаторы и распределительные устройства. В январе–июле 2022 года компании Москвы изготовили почти на 40 процентов больше таких товаров, чем за семь месяцев предыдущего года», — сказал Ефимов.

Также он отметил, что за указанный период московские предприятия поставили заказчикам электрическое оборудование на 54,9 млрд рублей, что на 7% превышает показатель за январь–июль 2021 года.

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