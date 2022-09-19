Тверь, , 11:36 — REGNUM Проектно-изыскательские работы для строительства путепровода через Октябрьскую железную дорогу начинаются в Твери, сообщили 19 сентября в пресс-службе правительства Тверской области.

Будущий путепровод Пресс-служба правительства Тверской области

Контракт с подрядной организацией ООО «Технострой» заключён на разработку проекта и строительство автодороги от Петербургского шоссе до улицы Паши Савельевой с путепроводом в створе улицы Фрунзе. Все работы, с учётом разработки проектной документации, планируется провести в 2022–2024 годах.

Строительство путепровода будет осуществляться в рамках строительства Западного моста в Твери. Новый путепровод станет альтернативным проездом по Горбатому мосту и обеспечит дополнительную транспортную доступность жилой застройки, а также медицинского кластера в Заволжье.

Путепровод на Фрунзе планируется построить до начала работ на Горбатом мосту, который будет реконструирован в рамках реализации проекта по строительству Западного моста. Общая протяжённость участка строительства составит 1,5 км.

Добавим, что проект по строительству Западного моста реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по поручению президента РФ Владимира Путина.