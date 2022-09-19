Астана, 19 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана временно запретило вывозить уголь из страны автомобильным транспортом. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на выработанной шахте. 1894

«Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами (администрациями, прим. — ИА) регионов для достижения целей отопительного сезона 2022–2023 года и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данную меру ввели в связи с тем, что уголь, предназначенный для домовых хозяйств и коммунальных предприятий, вывозят за границу для перепродажи.

Стоит отметить, что в 2020 и 2021 году в Казахстане осенью выстраивались длинные очереди за углём. Топлива хватало не всем. При этом в 2021 году в стране добыли почти 112 млн тонн угля.