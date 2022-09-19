Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Территория рощи в районе стадиона СКА в Ростове-на-Дону не будет застроена жилыми домами, пообещал на встрече с защитниками зелёной территории губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Ростовскую рощу защитят от застройки

Ранее в ходе «Прямой линии с губернатором» 14 сентября общественники обратились к главе региона с просьбой сохранить зелёные насаждения.

«Мы никогда не согласимся с тем, чтобы на территории рощи появилась жилая застройка, и я убежден, что строить там никто не будет. Позицию по этому вопросу ни город, ни область менять не будут», — утвердительно сказал Голубев.

В ближайшее время вопрос сохранения рощи СКА будет поднят на встрече с руководством компании «ДОМ. РФ», которая распоряжается земельным участком в районе переулка Измаильского площадью 18,5 гектара. Городским властям поручено подготовить официальное обращение в АО «ДОМ. РФ» с предложением перевести рощу в районе стадиона СКА в муниципальную собственность.