Тирана, , 14:10 — REGNUM Соглашение о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, в соответствии с которым Сербия фактически смирится с «независимостью» Косово, но формально не признает его, должно быть подписано до конца 2023 года. Об этом говорится в статье албанского издания Albanian post, в которой якобы излагается новый план представителей Германии и Франции по диалогу Белграда и Приштины. Статью албанского издания 18 сентября опубликовал телеканал Н1.

Косово-je-Сербиja (Косово — это Сербия)

Надпись на сербском языке

Как утверждает албанское издание, французско-германской инициатива подразумевает, что в тот момент, когда Евросоюз будет готов включить страны Западных Балкан в свой состав, от Сербии потребуется и формальное признание независимости Косово, которое обеспечит возможность приема «обеих стран» в ЕС. Гипотетически это может произойти через десять лет, говорится в статье.

«Сербия не будет готова к приему в ЕС без полной нормализации политических, юридических и дипломатических отношений с Косово. Но так как присоединение Сербии к ЕС все еще далеко в будущем, в этой фазе юридическое признание Косово со стороны Сербии не потребуется», — цитирует албанское издание содержание французско-германского плана.

Принимая Косово как «отдельную политическо-юридическую реальность», Сербия займет пассивную позицию и уже не будет препятствовать приему Косово в международные организации.

Если предложение будет принято, независимость Косово признает пять государств ЕС, которые до сих пор не сделали этого, а Сербия получит «огромную финансовую помощь» и будет признана главной силой в регионе.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 10 сентября заявил, что советники президентов Франции и Германии Эммануэль Бон и Йенс Плетнер во время визита в Белград предложили «новую структуру» переговоров в Брюсселе, которая должна привести к «скорому и окончательному решению» проблем, связанных с Косово и Метохией.